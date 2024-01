Scontro con due auto sulla provinciale, camion si ribalta: due feriti

Incidente tra camion e due auto sulla provinciale 9 a Costermano del Garda.

Incidente sulla provinciale a Costermano, camion finisce per ribaltarsi su un fianco dopo lo scontro con due auto. E’ successo alle ore 11.20 di oggi, mercoledì 24 gennaio. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture sulla provinciale 9, in località San Verolo, nel comune di Costermano del Garda.

Un camion, che trasportava materiale edile, si è ribaltato su un fianco finendo nella vicina scarpata dopo essersi scontrato con una vettura e aver urtato un secondo veicolo. Illeso l’autista del mezzo pesante e del veicolo urtato, mentre risultano feriti i due occupanti della vettura coinvolta che sono stati estratti dai vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino e da Verona con un autogrù.

Le due persone ferite sono state successivamente affidate alle cure dei sanitari presenti sul posto con ambulanza e elisoccorso. Durante le operazioni, che si sono concluse dopo circa tre ore, la strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico. Sul posto carabinieri per i rilievi del caso.