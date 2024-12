Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 5 feriti, uno è grave

Incidente a Castagnaro, auto finisce fuori strada: cinque i feriti, uno è grave.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 29 dicembre, a Castagnaro: secondo le prime informazioni intorno alle 17 un’auto è uscita di strada per cause ancora da accertare, andando a sbattere contro il muretto di recinzione di un’abitazione. Non sembra siano stati coinvolti altri mezzi.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con numerosi mezzi, compreso l’elicottero di Verona emergenza. Pesante il bilancio: sono infatti cinque le persone ferite, una delle quali in modo grave. I feriti, quattro in codice giallo e uno in codice rosso, sono stati trasportati negli ospedali di Borgo Trento e Legnago. Al vaglio della polizia stradale la ricostruzione di quanto accaduto.

(notizia in aggiornamento)