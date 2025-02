Camion si ribalta nel campo, ferito l’autista rimasto intrappolato

Incidente a Castelnuovo, camion senza controllo si ribalta a bordo strada: i vigili del fuoco estraggono l’autista rimasto intrappolato.

Camion senza controllo si ribalta su un fianco a bordo strada, ferito l’autista. Alle 15 di oggi, lunedì 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sei Fontane, a Castelnuovo del Garda, per l’uscita autonoma di un autoarticolato che è finito rovesciato. Ferito l’autista. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Bardolino, con il supporto di un’autogrù da Verona, ha estratto il conducente in collaborazione con il personale sanitario.

I vigili del fuoco hanno subito avviato le operazioni per estrarre l’uomo di 33 anni, rimasto intrappolato all’interno della cabina. È stato necessario creare un varco nel parabrezza, tagliandolo con particolari seghetti per estrarre il conducente in sicurezza. Sul posto era presente anche l’elisoccorso, che ha trasportato immediatamente il ferito all’ospedale di Borgo Trento.

La polizia locale di Castelnuovo ha effettuato i rilievi e ricostruito quanto accaduto. L’intervento è durato circa un’ora.