Incidente tra auto e bus Atv in via Torbido a Verona.

Auto contro bus Atv, un incidente stradale che ha creato disagi alla circolazione questa mattina, giovedì 12 febbraio, in via Torbido, una delle strade più trafficate di Verona. Un autobus doppio di linea Atv e un’auto si sono scontrati all’altezza di un incrocio semaforico, nei pressi del distributore di carburante Al Risparmio.

L’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha provocato il ferimento di una persona. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del Suem 118, che ha prestato le prime cure al ferito e lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gli agenti della polizia locale di Verona hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, ma lo scontro ha causato pesanti rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni di via Torbido per diverse ore. Si sta ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente per chiarire eventuali responsabilità.