Tre incidenti sulla A4: due feriti elitrasportati e autostrada in tilt

Lunghe code e ripercussioni fino nel veronese.

Tre incidenti si sono verificati questa mattina lungo la autostrada A4 nel giro di poche ore. I primi due si sono verificati poco prima delle 10, nel tratto di strada tra Sirmione e Desenzano in direzione ovest verso Milano.

L’altro si è verificato circa un’ora dopo, tra Peschiera e Sirmione sempre in direzione ovest. In entrambi i casi vi è stato uno scontro tra camion; diversi i feriti, due dei quali trasportati in condizioni di media gravità con l’elicottero di Verona emergenza agli ospedali Civili di Brescia e borgo Trento di Verona.

Inevitabili le code che si sono create per maggior parte del tratto della Serenissima con ripercussioni anche nel veronese. Per agevolare i soccorsi e ripristinare il traffico sono stati chiusi i caselli di Peschiera e Sirmione.

(Visited 1 times, 81 visits today)