Incidente tra auto e moto nella notte sulle strade del Garda, a Lazise: grave una giovane donna.

Un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto è accaduto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 sulle strade del Garda, a Lazise. Secondo le prime informazioni intorno all’1.20 i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Fossalta, nel territorio del comune di Lazise.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Ad avere la peggio nello scontro è stata una giovane donna, che dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni sono gravi. Al vaglio della polizia stradale le cause dell’incidente.

++ in aggiornamento ++