Verona, incidente sulla strada dell’Alpo: sei feriti.

Incidente tra due auto sulla strada dell’Alpo nella prima mattina di oggi, giovedì 22 febbraio: secondo quanto ricostruito era circa le 7 quando i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, per estrarre gli occupanti delle auto dall’abitacolo.

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’innesto con la tangenziale sud. L’auto si è ribaltata su un fianco dopo essersi scontrata frontalmente con il furgone che giungeva dalla corsia opposta. Il bilancio è di sei persone coinvolte che, soccorse, sono state ricoverate presso gli ospedali di Borgo Trento e Villafranca dal personale sanitario.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con un automezzo e cinque operatori, hanno lavorato utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre due delle sei persone coinvolte che risultavano intrappolate all’interno del mezzo. Successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza le due vetture e lo scenario. Durante le operazioni di soccorso, terminate intorno alle ore 8.30, la viabilità ha subito forti rallentamenti. Presente, per i rilievi, anche una pattuglia della polizia locale.