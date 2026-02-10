Incendio in Questura a Verona, fiamme e fumo dal terzo piano

L’incendio in Questura a Verona.

Un incendio in Questura a Verona si è sviluppato nella mattinata di oggi, martedì 10 febbraio: le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partire dal terzo piano dell’edificio di lungadige Galtarossa, dove si trovano gli uffici della polizia stradale, facendo uscire fumo nero dalle finestre e dal tetto.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza lo stabile. Fortunatamente non si registrano feriti. Gli uffici della Questura sono rimasti precauzionalmente chiusi al pubblico durante l’intervento dei vigili del fuoco.

++ notizia in aggiornamento ++