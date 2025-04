Nuovo incendio in una palazzina di Borgo Nuovo a Verona: in sei all’ospedale

Incendio in una palazzina di via Zancle, in Borgo Nuovo a Verona.

Dopo quello di ieri in via Selinunte, in Borgo Nuovo, un altro incendio ha colpito una palazzina in zona Borgo Nuovo a Verona. Questa volta è accaduto in via Zancle. Le fiamme si sarebbero sprigionate, per cause ancora da accertare, all’interno di un appartamento.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco e numerosi mezzi di soccorso del Suem 118. Presenti anche pattuglie della polizia locale di Verona. Il bilancio provvisorio dell’incendio è di sei persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e sono state trasportate negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma, cinque in codice giallo e una in codice verde, tra le quali anche una donna anziana.

(notizia in aggiornamento)