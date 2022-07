Incendio a Fumane, dopo gli elicotteri arriva anche il Canadair

Incendio a Fumane, arriva anche il Canadair.

Nella notte tra mercoledì e giovedì si è sviluppato un violento incendio a Fumane, in località Caseri, lungo la valle dei Progni. Da ore volontari della Protezione civile di Fumane e vigili del fuoco stanno lavorando per spegnerlo ed evitare che si propaghi alle zone circostanti. Sul posto, fin da subito, sono giunti anche gli elicotteri della regione Veneto. Ma non bastano.

“Abbiamo richiesto l’intervento del Canadair – ha assicurato il governatore Luca Zaia – che dovrebbe raggiungere la zona attorno alle ore 16”. “Faccio un appello alla prudenza, a chi frequenta colline, pinete, boschi, qualsiasi area arborea regionale, per escludere nuovi focolai – prosegue il governatore -. Usiamo il buon senso, per evitare che questa situazione diventi una vera e propria battaglia al fuoco, che potrebbe mettere a rischio il nostro ambiente e tutti i volontari impegnati sul campo”.