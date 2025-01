Incendio nel condominio Agec a Porta Palio, nove persone intossicate. Evacuato lo stabile

Verona, incendio in un condominio a Porta Palio.

Paura nella mattina di oggi, martedì 14 gennaio, a Verona, per un incendio che ha colpito un condominio Agec in zona Porta Palio, in via Pisacane, nel quartiere di San Bernardino. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e forze dell’ordine. Dalle prime informazioni le fiamme sarebbero partite all’alba, intorno alle 6.30, dalle cantine dello stabile.

Il bilancio al momento è di 9 persone intossicate dal fumo, trasportate dai soccorritori del Suem 118 in codice giallo negli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma e Negrar. L’intero stabile è stato evacuato, e nelle abitazioni vicine sono stati precauzionalmente staccati elettricità e gas.

(notizia in aggiornamento)