Camion in fiamme sull’A4, traffico in tilt tra Peschiera e Sommacampagna

Incendio sull’autostrada A4, camion in fiamme e lunghe code tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna direzione Venezia.

Incendio sull’autostrada A4 e traffico in tilt: questa mattina, sabato 21 dicembre, intorno alle 8.30, un incendio ha coinvolto un camion in transito sul tratto autostradale dell’A4, tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna, in direzione Venezia. L’episodio ha provocato code per diversi chilometri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La polizia stradale è stata chiamata a gestire la circolazione, cercando di ridurre i disagi al traffico. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata sono proseguite nel corso della mattinata.