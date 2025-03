Auto in fiamme in tangenziale, i vigili del fuoco evitano il peggio – VIDEO

Incendio di un’auto a benzina lungo la tangenziale est di Verona, vigili del fuoco al lavoro.

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 26 marzo in tangenziale est di Verona, dopo l’uscita per Montorio direzione nord, per l’incendio di un’auto alimentata a benzina; le fiamme avevano coinvolto anche parte del terrapieno che costeggiava la strada. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta, con gli occupanti della vettura riusciti a mettersi in salvo in tempo.

La situazione è stata risolta da una squadra di vigili del fuoco della centrale di Verona, con un’autopompa e sei operatori. Sul posto anche personale dell’Anas per la viabilità. Il traffico

non ha subito particolari disagi.