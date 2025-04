Ignoti strappano striscione della Fiom: “Non ci faremo intimidire”

Ignoti nella notte hanno strappato uno striscione della Fiom alla Gap spa: “Condanniamo questo gesto, faremo denuncia”.

La scorsa settimana i lavoratori della Gap spa, ditta in appalto delle Acciaierie di Verona, hanno dato il via al loro sciopero frazionato ad ore sia per il rinnovo del ccnl e per il contratto interno e per dare visibilità alla loro mobilitazione avevano esposto sui cancelli le bandiere della Fiom e uno striscione di rivendicazione.

Nella notte di ieri, fa sapere la Fiom-Cgil del Veneto, qualcuno ha strappato lo striscione e le bandiere e stamattina i lavoratori sono ritornati a presidiare la zona mettendo un nuovo striscione e delle nuove bandiere. Nella giornata di oggi, venerdì 18, i lavoratori della Gap sono nuovamente in sciopero per 2 ore sempre per rivendicare il contratto nazionale e il contratto integrativo aziendale.

Martino Braccioforte, segretario generale della Fiom di Verona: “Condanniamo questo grave gesto contro la Fiom e contro questi lavoratori che stanno lottando per il proprio contratto e per la propria dignità. Come Fiom faremo nuovamente denuncia contro ignoti, visto che non è la prima volta che accadono questo tipo di tentativi di intimidazione nei confronti dei lavoratori e del sindacato. Bene hanno fatto i lavoratori a rimettere i loro vessilli e a continuare la lotta senza paura e con una buona dose di sarcasmo”.