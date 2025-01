Guidatori ubriachi o al telefono: inizio d’anno con raffica di incidenti a Verona

Sono 14 gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Verona nei primi giorni dell’anno: autisti ubriachi o al telefono tra le cause.

Un inizio d’anno movimentato sulle strade di Verona, dove la polizia locale ha rilevato 14 incidenti nei primi sei giorni del 2025, con 12 persone ferite, fortunatamente senza casi gravi. Tra gli episodi più rilevanti, una Ford Focus è uscita autonomamente di strada lungo la tangenziale SR62, in direzione del casello di Verona Nord, danneggiando una decina di metri di guard-rail.

Non sono mancati i casi di guida in stato di ebbrezza: il primo tra via Belgio e via Francia, dove un conducente è stato fermato con un tasso alcolemico quasi cinque volte oltre il limite consentito; il secondo in zona Santa Lucia, con un tasso di quasi 2 grammi per litro.

Sempre nei primi giorni dell’anno sono stati ben quattro gli incidenti che hanno coinvolto monopattini. Da segnalare anche il ribaltamento di una Volkswagen Golf in via Bonfadio, con alla guida una donna di 87 anni, che si è concluso fortunatamente senza gravi conseguenze. La conducente è stata trasferita al Polo Confortini per accertamenti.

I controlli della polizia hanno portato al ritiro di quattro patenti per uso del cellulare alla guida e a due mini sospensioni per conducenti con meno di 20 punti, responsabili di violazioni gravi. Lo scorso anno, nello stesso periodo, gli incidenti erano stati 25.