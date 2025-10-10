Notte di ricerche sulla Rocca del Garda a causa di grida e luci accese: ma il Soccorso alpino, intervenuto, non trova nessuno.

Ieri sera, giovedì 9, verso le 22.20 il Soccorso alpino di Verona è stato preallertato, a seguito della segnalazione ricevuta dai vigili del fuoco da parte di diverse persone, che avevano sentito delle grida provenire dalla zona del sentiero che porta al Belvedere della Rocca del Garda, dove si distinguevano inoltre una luce sulla parte sommitale e una più bassa di una decina di metri sulla parete.

Dopo un primo sopralluogo dal punto in cui erano state viste le luci, poi sparite, è stato richiesto l’intervento dei soccorritori per verificare non ci fosse qualcuno in difficoltà. Una squadra è quindi salita raggiungendo la posizione indicata dai testimoni. I soccorritori hanno effettuato delle calate lungo la parete, controllando tutta l’area soprastante, senza alcun riscontro. L’allarme è quindi cessato e le squadre sono rientrate alle 2.30.