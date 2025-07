Due giorni d’ansia per il 20enne veronese disabile scomparso, ritrovato sano e salvo a Rimini.

Era scomparso molte ore il 20enne veronese disabile: fortunatamente è stato ritrovato al porto di Rimini dopo due giorni di ricerche. I fatti: nelle prime ore di sabato mattina, intorno alle 4:30, una pattuglia della Polizia Locale di Rimini ha individuato un ragazzo di vent’anni con difficoltà cognitive seduto lungo il molo del porto canale.

Il ragazzo nato nel 2004, si era allontanato da casa a Verona mercoledì scorso, salendo su un treno diretto in Romagna. L’intento era quello di raggiungere un familiare a Riccione, ma durante il tragitto aveva perso i bagagli insieme ai documenti, finendo per vagare senza meta.

I parenti, non vedendolo rientrare, avevano denunciato subito la sparizione, attivando la Prefettura di Verona che aveva allargato le ricerche anche alla provincia di Rimini.

Gli agenti riminesi, notando il ragazzo in evidente stato di disorientamento, si sono subito presi cura di lui e hanno richiesto l’intervento del 118. Trasportato in ospedale per accertamenti, è stato poi riabbracciato dal padre, arrivato in città non appena ricevuta la notizia del ritrovamento.