Arrestata ragazza di 24 anni mentre tenta di svignarsela dal supermercato con 11 bottiglie di vino: lo aveva già fatto.

Nel pomeriggio dell’8 ottobre i carabinieri di Verona intervenivano presso il supermercato Esselunga di questo corso Milano, dove l’addetto alla vigilanza, avendo notato una ragazza occultare 11 bottiglie di vino, parte in un sacchetto della spesa e altre nello zaino per poi cercare invano di uscire dalla porta di emergenza, richiedeva l’intervento dei carabinieri che, giungendo in pochi attimi, identificavano la donna in una 24enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, e recuperavano la refurtiva.

Inoltre, dagli ulteriori approfondimenti compiuti, i carabinieri accertavano che la donna, il giorno precedente, aveva asportato dallo stesso supermercato altri alcolici per il medesimo valore di circa 450 euro. La giovane veniva dichiarata in arresto e sottoposta agli arresti domiciliari; nella mattinata odierna la 24enne è stata condotta davanti al giudice del Tribunale di Verona, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviato l’udienza a novembre e applicato la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.