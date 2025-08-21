Furto in una profumeria di via Mazzini, arrestato un 58enne

Verona, 58enne arrestato per furto dopo aver rubato un profumo in una profumeria di via Mazzini.

Gli agenti delle Volanti della questura di Verona hanno arrestato nella giornata di ieri, 20 agosto, un cittadino romeno di 58 anni che era stato visto rubare un profumo dall’interno di un negozio di via Mazzini.

Segnalato da un passante, l’uomo è stato subito preso in custodia dai poliziotti e la merce rubata, trovata all’interno dello zaino del cittadino straniero, è stata restituita alla responsabile dell’esercizio commerciale. Quest’ultimo, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è comparso questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 1 volta a settimana.