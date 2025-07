Furto al Famila Store di San Bonifacio: arrestato un 63enne

L’uomo aveva messo la merce nello zaino tentando di uscire senza pagare.

Lo scorso 28 luglio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Bonifacio hanno tratto in arresto un 63enne nordafricano, residente nel capoluogo dell’est veronese, per il reato di furto aggravato. L’episodio si è verificato alle ore 13 presso il supermercato “Famila Store” di San Bonifacio. L’uomo, dopo aver sottratto numerosi prodotti di cosmesi, esposti in vendita, ha oltrepassato le casse senza pagare.

Il gesto però non è passato inosservato: un addetto alla vendita ha prontamente fermato il soggetto, invitandolo a desistere, richiedendo l’intervento urgente delle Forze dell’Ordine.

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno proceduto all’arresto dell’uomo, recuperando la merce sottratta, per un valore complessivo di oltre 330 euro, occultata in uno zaino, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, come da direttive della Procura scaligera, nella mattinata di ieri, 29 luglio, è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto ed applicato al responsabile la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.