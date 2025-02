Tenta di rubare 600 euro di cartucce per stampanti all’Esselunga: arrestata

Una 39enne è stata arrestata per furto aggravato dopo aver tentato di rubare 600 euro di cartucce per stampanti all’Esselunga.

Nel pomeriggio del 15 febbraio i carabinieri di Verona hanno arrestato una 39enne cittadina rumena, già nota alle forze dell’ordine, poiché colta nella flagranza del reato di furto aggravato commesso ai danni dell’Esselunga di viale del Lavoro.

Nello specifico la 39enne, una volta all’interno del supermercato, s’impossessava di varia merce dagli espositori (numerose cartucce per stampanti), per un valore di oltre 600 euro, per poi avviarsi verso le casse automatiche dove pagava solo una piccola parte della merce sottratta, tendando poi di andar via. La sua condotta, però, è stata notata dagli addetti alla sicurezza che immediatamente richiedevano l’intervento dei carabinieri i quali, giunti sul posto, fermavano la donna e recuperavano tutta la merce sottratta.

La 39enne veniva dichiarata in arresto e trattenuta presso le camere di sicurezza della Caserma di via Salvo D’Acquisto e nella mattinata odierna è stata condotta innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, applicato alla donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e rinviato l’udienza ad aprile 2025.