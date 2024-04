Finto maresciallo dei carabinieri truffa un’anziana: arrestato nel veronese

Finto maresciallo dei carabinieri truffa un’anziana a Trento: arrestato nel veronese.

Finto maresciallo dei carabinieri, un uomo di 40 anni della provincia di Napoli, è stato arrestato nel veronese dopo aver perpetrato una truffa a un’anziana. Il reato è avvenuto a Trento e l’arresto venerdì 5 aprile, quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno collaborato con i colleghi di Trento per l’arresto del truffatore.

L’uomo aveva ingannato la vittima convincendola di essere un maresciallo dell’Arma e, con questa scusa, le aveva sottratto oltre 30mila euro in contanti e alcuni gioielli. I carabinieri trentini avevano organizzato controlli in borghese per contrastare le truffe, e tra i soggetti monitorati c’era anche il 40enne pregiudicato.

L’uomo è stato individuato dai militari mentre si aggirava in modo sospetto a Trento, in zona via Vittorio Veneto, e successivamente è salito su un taxi. I carabinieri hanno seguito il taxi e, nel frattempo, hanno raccolto informazioni sulle truffe denunciate nella zona. Il veicolo con il sospettato a bordo è stato fermato nella provincia di Verona e il 40enne è stato trovato in possesso di gioielli e quasi 40mila euro in contanti.

Nel frattempo, i carabinieri avevano accertato che un’anziana a Trento era stata truffata da un individuo che si era spacciato per maresciallo dei Carabinieri. Il truffatore aveva raccontato all’anziana che sua nipote era coinvolta in un incidente stradale e aveva bisogno di contanti per essere rilasciata. Convinta dalla storia, la donna aveva consegnato al truffatore preziosi e denaro.