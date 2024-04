Bardolino: “ciclovia sì ma non così “, petizione online contro le criticità.

Lanciata su Change.org il 4 Aprile, la petizione online ha raccolto oltre 100 firme in pochi giorni per chiedere di migliorare il progetto della ciclovia del Garda a Bardolino. “Il 26 febbraio il consiglio comunale ha approvato, mediante ratifica dell’accordo con Veneto strade, il progetto. Questo prevede il passaggio sul suo territorio della ciclovia del Garda”, si legge nel testo.

“Il costo previsto è di circa 7,5 milioni di euro. La cittadinanza non è mai stata coinvolta, non c’è stato alcun dibattito pubblico, e il progetto è stato presentato a cose fatte”. Spiegano i promotori dell’appello. “La scelta del tracciato presenta numerose criticità tra cui: perdita di naturalità del suolo, taglio di numerosi alberi, perdita di biodiversità, danni al tradizionale paesaggio rurale, esposizione a potenziali pericoli per i cicloturisti, potenziale peggioramento della mobilità in generale, eccessiva costruzione di infrastrutture, espropri.”

Per firmare la petizione, cliccare qui.