Stava andando a scuola a Villafranca: bloccato alla fermata del bus, nello zaino aveva pugnale, tirapugni e scalpello.

Stava andando tranquillamente a scuola, a Villafranca: è stato fermato dai carabinieri mentre attendeva il bus alla fermata, sotto la pensilina. I militari hanno deciso di procedere a un controllo del giovane insospettiti dal suo atteggiamento troppo nervoso. Il ragazzo, minorenne, residente a Monzambano, era in attesa del bus diretto a Villafranca di Verona.

All’interno dello zaino i carabinieri hanno trovato una specie di arsenale: un tirapugni, un pugnale con una lama di 13 centimetri e uno scalpello lungo complessivamente 14 centimetri. Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati.

Al termine degli accertamenti, il minorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia per porto abusivo di armi.