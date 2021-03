Si ferisce sul monte Baldo, escursionista messo in salvo dal Soccorso alpino

Elicottero di Verona emergenza in azione sul monte Baldo.

Verso le 12 e 30 di oggi, sabato 27 marzo, l’elicottero di Verona emergenza è volato sul monte Baldo, poiché, mentre stava scendendo con un’amica lungo il sentiero numero 15, un escursionista era inciampato riportando un probabile trauma alla caviglia. Una volta individuato grazie alle coordinate il punto dell’incidente, l’eliambulanza ha sbarcato non distante, facendo campo base, l’infermiere e un medico in affiancamento all’equipaggio, per poi tornare dall’infortunato e calare il tecnico di elisoccorso tra gli alberi con un verricello di 20 metri.

Una volta appurate le condizioni, M.A., 69 anni, di Concesio in provincia di Brescia, è stato aiutato a spostarsi di una decina di metri in un punto più agevole per il recupero, avvenuto sempre tramite una verricellata. Mentre una squadra del Soccorso alpino di Verona andava incontro all’amica, l’escursionista, che ha rifiutato il trasporto all’ospedale, è stato lasciato al campo base nelle vicinanze del parcheggio, dove lo attendeva il resto della sua compagnia per accompagnarlo al pronto soccorso in autonomia.

