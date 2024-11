Esplode una caldaia, casa in fiamme: grave un 85enne

Esplosione e incendio ad Albaredo d’Adige, grave una persona di 85 anni.

Abitazione in fiamme ad Albaredo d’Adige dopo l’esplosione, con tutta probabilità, di una caldaia. E’ successo nella serata di oggi, venerdì 29 novembre, in via Ghiacciaia. Erano circa le 18.50 quando un’abitazione privata è stata interessata dall’esplosione.

Un 85enne è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ronco all’Adige, i vigili del fuoco e i sanitari 118. I vigili del fuoco, giunti da Verona Caldiero e Legnago con 14 operatori e 5 automezzi tra cui un’autoscala, hanno lavorato per domare le fiamme che, sviluppatesi dopo lo scoppio, avevano avvolto l’abitazione e si stavano propagando, attraverso il tetto, alle abitazioni confinanti.

Le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono ancora in corso. Sono in corso anche accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

(notizia in aggiornamento)