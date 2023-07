Escort: 17 mila euro estorti a un uomo in vacanza a Cortina d’Ampezzo

I siti di incontri per cercare sesso a pagamento sono sempre più pericolosi

In Veneto il sesso a pagamento è cambiato e, se da una parte ha avuto risvolti positivi, dall’altra vede conseguenze negative.

Il punto di vista positivo riguarda la prostituzione in strada: rispetto a 15 anni fa i numeri sono cambiati e, ad oggi, si trovano praticamente solo escort d’appartamento. Venezia è un chiaro esempio di questo cambiamento: ad oggi si contano oltre 1000 sex worker che hanno scelto il web per farsi contattare dai clienti, che sono quindi accolti in casa.

Il punto di vista negativo riguarda invece le truffe legate alle escort d’appartamento. Nel momento in cui le professioniste del sesso hanno scelto il web, iniziando a cercare i clienti attraverso le app di incontri o i siti online, sono aumentati i casi di truffa ai danni degli utenti, come le estorsioni, per esempio.

Un esempio è quanto successo in una delle località turistiche più rinomate del Veneto, Cortina d’Ampezzo. Un uomo si è ritrovata a pagare più volte, per un totale di 17 mila euro, una escort fantasma, mai presentatasi agli appuntamenti, contattata online attraverso uno dei tanti siti di incontri. Le scuse erano diverse: mancato accredito, intermediari da soddisfare, ecc. Così per diversi giorni l’uomo ha continuato a versare ingenti somme di denaro, senza insospettirsi.

Avrebbe potuto evitare questa situazione? La risposta è sì: bastava controllare il numero di telefono prima di contattarlo e quindi prima di concordare un incontro. Per verificarlo è sufficiente scriverlo su Google insieme alla parola recensioni. In questo modo il numero comparirà nei siti di settore che contengono feedback completi da parte di altri utenti.

Ormai è un sistema molto utilizzato perché sempre più persone hanno necessità di sapere con certezza con chi realmente stanno prendendo appuntamento e come stanno per spendere i loro soldi.

Il primo sito di recensioni di escort in Europa, attivo dal 2014 in Italia, conta oltre 690 mila recensioni e 5 milioni di utenti unici mensili. Ogni singola escort d’Italia ha almeno una recensione ed è ricercabile attraverso la mappa o la ricerca per comune, così da poter geolocalizzare le professioniste più vicine, il tutto gratuitamente.

Nel profilo di ogni singola escort si trovano tutte le informazioni necessarie per l’utente, come il luogo in cui riceve, il prezzo o i servizi offerti. Queste informazioni sono verificate dalle recensioni, che confermano o smentiscono ciò che è dichiarato dalla professionista.

In ogni settore il modello delle recensioni funziona perfettamente e la stessa cosa vale anche per il sesso a pagamento. Leggere il giudizio degli altri utenti aiuta a farci scegliere consapevolmente, perché ci fidiamo di quello che ci consiglia di fare chi già ha provato il servizio. Chi sceglierebbe un ristorante con una media di due stelle e tantissime recensioni negative? Oppure, chi si affiderebbe a un dentista con molte recensioni negative e poche stelle? Quando si tratta di salute e di denaro, si è sempre più attenti.

Le recensioni sono positive sia per la escort che le riceve, sia per l’utente che le legge. Sicuramente una tutela in più dalle brutte sorprese di cui ultimamente sono vittima i clienti del sesso a pagamento.