Lorenzo Da Como, 68 anni, era scomparsa da Sanguinetto lo scorso 18 settembre: è stato ritrovato a Parma, sta bene.

Era scomparso dalla sua casa, a Sanguinetto, dal 18 settembre scorso, e di lui non si avevano più notizie: Lorenzo Da Como, 68 anni, è stato ritrovato sano e salvo a Parma. Era stata l’associazione Penelope, messa in allarme dalla famiglia, a dare il via alle ricerche del 68enne.

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 26 settembre, l’uomo è stato finalmente ritrovato a Parma. Secondo le prime informazioni, sarebbe in buone condizioni fisiche.