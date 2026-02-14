Ricercato arrestato dalla polizia nel piazzale della stazione di Verona Porta Nuova.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 febbraio, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un venticinquenne marocchino, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso il 16 dicembre 2025 dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria.

Gli agenti delle Volanti, intorno alle ore 16, durante un normale controllo nei pressi di piazzale XXV Aprile, hanno rintracciato un uomo e, a seguito delle verifiche effettuate, è emerso che era sprovvisto di documenti di riconoscimento.

Gli operatori hanno, pertanto, accompagnato in Questura il 25enne per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è risultato a suo carico un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria lo scorso 16 dicembre 2025, in quanto condannato a una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.