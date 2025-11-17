Ennesimo incidente a Verona, auto si cappotta in Zai

Incidente a Verona, auto si cappotta in zona industriale.

Ancora un incidente a Verona: nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 novembre, intorno alle 17, un’auto si è capottata, per cause ancora da ricostruire, mentre si trovare in Zai, dalle parti di via Schiaparelli, proprio all’altezza di un incrocio.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e una pattuglia della polizia locale di Verona, che ha regolato il traffico per consentire di rimuovere l’auto cappottata. Dall’inizio dell’anno sono già quasi 1.500 gli incidenti in città.