Emanuele, scomparso da casa da giugno: “Chi sa qualcosa si faccia avanti”

Chi l’ha visto si è occupata del veronese Emanuele Tarelli, scomparso da Verona, dalla casa in Borgo Venezia, da giugno.

Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 11 settembre, Chi l’ha visto, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, è tornata ad occuparsi della scomparsa del veronese Emanuele Tarelli.

Tarelli, 33 anni, è scomparso dalla sua casa, a Verona, dallo scorso 28 giugno. L’appello era stato lanciato anche dall’Associazione Penelope Veneto. Chi l’ha visto si è collegata con la casa di Emanuele, in Borgo Venezia, dove la madre del 33enne ha lanciato un nuovo appello: “Chiunque possa averlo incontrato ci contatti, magari è in una piccola comunità”. Aggiungendo un dettaglio probabilmente importante: “Chi era la persona in difficoltà vista il 10 luglio nell’Adige a Villa Buri? Chi lo segnalò si può mettere in contatto?”

Emanuele, 33 anni, alto 1 metro e 78, capelli castani, l’ultima volta che è stato visto indossava scarpe da tennis bianche, jeans e polo nera.