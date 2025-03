Due veronesi (sette in Veneto) vincono al Superenalotto ma non ritirano il premio

Sette persone in Veneto, e tra questi due veronesi, vincono 10mila euro al Superenalotto ma non ritirano il premio: e adesso?

Sette veneti, tra i quali due veronesi, hanno vinto 10mila euro al SuperEnalotto, ma non hanno mai ritirato il premio. E se non si sbrigano, a marzo potrebbero vederlo sfumare per sempre.

A renderlo noto è la Sisal, che gestisce i giochi a premi. Si tratta di sette partecipanti all’iniziativa speciale “Regala un sogno”, di SuperEnalotto SuperStar, con cui sono stati assegnati 1.000 premi da 10mila euro ciascuno, per un totale di 10 milioni in quattro concorsi speciali consecutivi, dal 17 al 21 dicembre.

Le giocate vincenti sono avvenute a Verona e Arzignano (Vicenza) per l’estrazione del 17 dicembre 2024, a Spinea (Venezia) e Grezzana il 19 dicembre 2024, a Treviso, Rossano Veneto (Vicenza) e Selvazzano Dentro (Padova) il 21 dicembre 2024.

I termini per la riscossione sono di 90 giorni da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, e scadranno quindi il 17, 19 e 21 marzo prossimi, a seconda della data del concorso giocato.