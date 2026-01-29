Un 35enne è stato arrestato per rapina al supermercato dopo aver tentato di rubare due bottiglie di whisky, nascoste nel giubbotto.

Nella serata di ieri, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni che, dopo aver prelevato della merce all’interno di un supermercato di viale del Lavoro, ha cercato di allontanarsi senza pagare e, una volta scoperto, ha reagito con violenza nei confronti del personale del negozio nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’intervento è scattato a seguito della segnalazione, pervenuta intorno alle 19.20 alla Centrale Operativa della Questura, dell’addetto anti-taccheggio dell’esercizio commerciale che riferiva di aver individuato il presunto autore di un furto commesso, poco prima, all’interno del punto vendita.

Secondo quanto emerso, l’uomo – un trentacinquenne originario del Marocco – avrebbe tentato di allontanarsi dal negozio senza pagare dopo essersi impossessato di 2 bottiglie di whisky del valore complessivo di 59,80 euro. L’addetto, sentito dai poliziotti delle Volanti, ha riferito di aver riconosciuto il trentacinquenne non appena entrato nel supermercato in quanto autore di precedenti furti e, proprio per questo motivo, di non averlo mai perso di vista.

Le bottiglie di whisky nel giubbotto.

Avendolo sorpreso, a un certo punto, mentre occultava le bottiglie di superalcolico all’interno delle maniche del giubbotto, aveva deciso di seguirlo fino alle casse e lo aveva bloccato, poco dopo, una volta avuta la certezza che non avrebbe pagato la merce nascosta. Secondo quanto riferito dal dipendente del punto vendita, l’uomo avrebbe poi tentato più volte di liberarsi e di fuggire e per farlo, avrebbe spinto ripetutamente e con violenza sia lui che un suo collega.

Gli agenti delle Volanti intervenuti, una volta appurata la dinamica degli eventi, hanno arrestato il trentacinquenne per rapina impropria e lo hanno accompagnato presso gli uffici di lungadige Galtarossa dove ha atteso la celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto.