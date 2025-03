Quasi 400 chili di droga dall’Olanda all’Italia: cinque in manette, arresti a Verona

La polizia smantella organizzazione che importava droga dall’Olanda: cinque persone in manette, arresti anche a Verona.

Quasi 400 chili di droga importati dall‘Olanda all’Italia: un blitz della polizia ha portato a cinque arresti, anche a Verona. L’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di droga tra l’Olanda e l’Italia è stata smantellata dalla polizia grazie a un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Bologna. Cinque misure di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del tribunale di Bologna, sono state eseguite nei confronti di altrettanti presunti membri della rete criminale.

L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Bologna con la collaborazione delle squadre mobili di Rimini, Treviso e Verona, dove sono stati individuati gli indagati. I cinque arrestati – quattro cittadini albanesi e un tunisino – sono accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della disponibilità di armi.

Le indagini hanno rivelato che il gruppo criminale utilizzava comunicazioni criptate per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Nel periodo tra aprile e novembre 2020, l’organizzazione avrebbe portato a termine nove importazioni di cocaina per un totale di 41,5 chilogrammi, oltre a nove importazioni di marijuana pari a 76,5 chilogrammi e una partita di 280 chilogrammi di hashish. Il valore complessivo della droga, una volta immessa sul mercato, è stato stimato in oltre 5 milioni di euro.