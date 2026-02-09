I carabinieri di Nogara arrestano e portano in carcere un 35enne che si trovava ai domiciliari per droga.

Ai domiciliari per droga, gli trovano l’hashish in casa: 35enne finisce in carcere: i carabinieri di Nogara hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Verona nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina, 35enne, già noto alle forze dell’ordine. L’attività investigativa trae origine da un intervento effettuato lo scorso 31 ottobre.

Durante un servizio perlustrativo in località Piani, l’attenzione dei militari si era concentrata sul soggetto che, alla vista della pattuglia, aveva tentato la fuga. Al termine di un inseguimento a piedi, l’uomo era stato bloccato e trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga: 53 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina, oltre a 340 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare aveva permesso di rinvenire ulteriori sostanze, tra cui del “Gold Wax” (estratto di cannabis ad alta concentrazione), e la strumentazione tecnica per il confezionamento delle dosi. Sottoposto inizialmente alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il 35enne ha dimostrato una reiterata inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Trovato di nuovo in possesso di droga.

Lo scorso 18 gennaio, infatti, durante i quotidiani controlli di routine volti a verificare la presenza del detenuto in casa, i carabinieri di Nogara lo hanno sorpreso nuovamente in possesso di sostanza stupefacente (hashish). La tempestiva segnalazione inoltrata dai militari alla Procura della Repubblica scaligera ha permesso di documentare l’inidoneità della misura meno afflittiva.

Valutata la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione del reato, il Gip ha disposto l’immediato aggravamento della misura. Pertanto, nel pomeriggio del 26 gennaio, i carabinieri della Stazione di Nogara hanno portato l’uomo al carcere di Verona Montorio.