Domenica di pioggia in pianura e neve solo oltre i 1.500 metri

Come previsto, domenica di pioggia a Verona e sulla pianura veronese, con temperature alte rispetto al periodo e neve in montagna, ma solo dai 1.500 metri in su. Il termometro ben oltre la media del periodo ha infatti alzato di un bel po’ la quota neve.

E anche nei prossimi giorni avremo una persistenza di cieli spesso nuvolosi, con correnti umide e non fredde che ci interesseranno, portando ancora piogge a tratti, anche se non dovrebbe trattarsi di precipitazioni di rilievo. E con temperature ancora una volta miti per le medie di gennaio.