Pesanti disagi e ritardi nel trasporto ferroviario e molti treni regionali fermi a causa dello sciopero nazionale del personale FS.

Giornata nera per i pendolari e viaggiatori del Veneto a causa dello sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome del Gruppo FS Italiane. La mobilitazione, iniziata alle ore 1 di questa notte e in vigore fino alle 24, sta provocando pesanti disservizi soprattutto sul trasporto regionale, con numerose cancellazioni e ritardi diffusi.

Alla stazione di Venezia Santa Lucia, la situazione è apparsa critica fin dalle prime ore del mattino: quasi tutti i treni regionali risultano soppressi o non partiti. Alcuni convogli ad alta velocità, come Frecce ed Eurocity, sono riusciti a partire ma con ritardi. Regionali (e non solo) fermi anche alla stazione di Verona Porta Nuova.

Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord hanno garantito solo i servizi minimi nelle fasce orarie protette (6.00-9.00 e 18.00-21.00), ma l’offerta risulta comunque drasticamente ridotta. Le aziende hanno comunicato che i passeggeri possono richiedere il rimborso dei biglietti o riprogrammare il viaggio attraverso i rispettivi portali ufficiali.

Le ragioni dello sciopero sono legate alla richiesta di un rinnovo del contratto collettivo nazionale, a salari considerati insufficienti e alla necessità di un potenziamento degli organici. I viaggiatori sono invitati a consultare le app ufficiali di Trenitalia e Trenord, nonché i siti web delle compagnie, per aggiornamenti in tempo reale sul traffico ferroviario.