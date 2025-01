Deve scontare un anno e 3 mesi di carcere, 30enne arrestato al bar

Un 30enne veronese è stato arrestato dalla polizia in un bar di via Galileo Galilei: deve scontare un anno e 3 mesi di carcere.

La polizia di Stato di Verona ieri pomeriggio ha arrestato un trentenne veronese nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia lo scorso 15 gennaio.

L’arresto è avvenuto intorno alle 16.45, a seguito di un controllo degli avventori di un bar di via Galileo Galilei da parte degli agenti delle Volanti. Dopo aver proceduto al controllo del giovane, è emerso che il trentenne aveva già beneficiato di una sospensione dell’ordine di esecuzione della carcerazione che era stato, però, revocata lo scorso 15 gennaio e sostituita con il ripristino dell’ordine di carcerazione.

Accompagnato in Questura per i necessari accertamenti, il trentenne – già gravato da diverse condanne per furti, rapine e atti persecutori – è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Verona, dove dovrà espiare la pena di un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione.