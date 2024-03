Verona, una ragazzina di 12 anni ha denunciato di essere stata sequestrata e molestata sessualmente all’uscita da scuola. Due in carcere.

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata sequestrata e molestata sessualmente all’uscita da scuola, dopo essere stata portata in un angolo appartato, in pieno giorno. Ad accusare due uomini, cittadini indiani, è stata la stessa ragazzina, accompagnata dalla madre. I due, 37 e 47 anni, dopo il fermo dei carabinieri sono stati portati in carcere.

La ragazzina, secondo quanto riferisce il Corriere del Veneto, ha raccontato di essere stata avvicinata dai due uomini all’uscita da una scuola di Verona, per essere poi trascinata con la forza in un angolo appartato, a qualche decina di metri di distanza.

Qui i due l’avrebbero molestata sessualmente, nonostante le disperate grida d’aiuto della dodicenne, che alla fine è riuscita a divincolarsi e a fuggire. Le sue grida hanno attirato l’attenzione della madre, che era andata a prenderla a scuola. I due uomini dopo la denuncia sono stati identificati e fermati dai carabinieri, e si proclamano innocenti. Si tratterebbe di due irregolari, senza fissa dimora, impiegati in zona nel settore agricolo. Per ricostruire quanto accaduto le forze dell’ordine stanno cercando riscontri attraverso le telecamere di sicurezza in zona.