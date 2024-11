Crollato il controsoffitto della palestra alle medie di Monteforte d’Alpone, scuole chiuse per tre giorni.

Crolla il controsoffitto della palestra, scuola chiusa per tre giorni. E’ stato lo stesso sindaco di Monteforte d’Alpone, Roberto Costa, con una comunicazione ufficiale, ad avvisare i genitori: “Si avvisa che a cause dello sfondellamento di parte del soffitto della palestra della scuola Giacomo Zanella, per la sicurezza degli alunni verrà chiusa la scuola il 25, 26 e 27 novembre. In questi giorni i tecnici verificheranno lo stato dei soffitti in tutto il plesso scolastico”.

Il controsoffitto è fortunatamente caduto tra sabato e domenica, quando in palestra non era presente nessuno. Le medie Zanella ospitano circa 290 studenti, che se tutto va bene torneranno sui banchi il prossimo giovedì. A meno che i tecnici al lavoro in questi giorni non rilevino ulteriori pericoli per la loro incolumità.