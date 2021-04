Covid, in Veneto il numero dei nuovi positivi torna sotto quota 1000

Sono 976 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, 23 i decessi.

Verona e il Veneto da lunedì sono in zona gialla. L’ufficialità è arrivata ieri dallo stesso ministro Roberto Speranza. Nel frattempo in Veneto il numero dei nuovi positivi continua la sua discesa. Come infatti riferisce il bollettino regionale, sono 976 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi. Dopo alcuni giorni, quindi, il dato dei nuovi positivi torna sotto quota 1.000 (ieri erano 1.035).

Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale dunque a 407.042, e a 11.226 quello delle vittime. Un segnale non positivo arriva invece dai ricoveri ospedalieri, dove rispetto a ieri sono 12 in più i posti letto (1.350) occupati da malati Covid, mentre scendono ancora le terapie intensive, che accolgono 217 pazienti (-10). I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.219 (-88).

Per quanto riguarda i vaccini, sono 32.830 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto. Di queste, 23.995 erano prime dosi, le restanti 8.835 richiami. Complessivamente nella regione sono state somministrate finora 1.447.572 dosi. Il 9,3% della popolazione (451.996) ha completato dunque il ciclo vaccinale. In questi giorni prosegue poi la copertura delle persone tra i 70 e 79 anni d’età: il 55,3% ha ricevuto almeno una dose.

