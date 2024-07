Coppia di Verona morta in vacanza in Sardegna, i bambini ancora in ospedale.

Domenica scorsa, 21 luglio, in un tragico incidente stradale a Escalaplano, un piccolo paese in Sardegna, due bambini hanno vissuto un’esperienza terribile. I due piccoli, di 7 e 11 anni, si trovavano in vacanza con la madre, Anna Isabella Fratellanza, una 40enne di origine colombiana, e il suo compagno Silvio Pispisa, idraulico e tuttofare residente a Verona che avrebbe compiuto 57 anni a settembre.

Purtroppo, per Silvio Pispisa e Anna Isabella Fratellanza non c’è stato nulla da fare; entrambi sono morti sul colpo. I due bambini, invece, nonostante abbiano riportato gravi lesioni, sono sopravvissuti. Sono stati trasportati d’urgenza in elicottero all’ospedale di Sassari, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Attualmente le loro condizioni sono migliorate, ma la prognosi rimane ancora riservata. Ora sono nel reparto di rianimazione ma non sono in pericolo di vita.