Controlli a tappeto in stazione a Verona Porta Nuova, 80 ragazzi identificati

Verona, controlli della polizia nella zona della stazione.

Controlli straordinari della polizia di Verona nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, impegnati gli agenti delle Volanti della Questura e personale del Compartimento di polizia ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige. I controlli hanno consentito di identificare nel weekend appena trascorso circa 80 giovani e hanno condotto, nella sola giornata di ieri, al deferimento in stato di libertà di altri cinque uomini di origine marocchina.

Nello specifico, due ragazzi sono stati denunciati ieri pomeriggio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre altri due giovani sono stati denunciati ieri sera per rissa; il quinto uomo è stato, infine, deferito in stato di libertà per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.