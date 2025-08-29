Controlli anti degrado della polizia locale di Verona in centro storico: identificate 27 persone, sedata una rissa tra ubriachi.

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona per contrastare il degrado in centro città. Nella giornata di ieri, 28 agosto, gli agenti hanno identificato 27 persone tra piazza Bra, via Roma, piazza Pradaval e via dei Mutilati. Sono stati emessi otto verbali per violazione al regolamento di polizia urbana con relativi ordini di allontanamento.

In via dei Mutilati il pronto intervento di una pattuglia ha scongiurato pesanti conseguenze dovute ad una violenta lite accesasi tra due persone alterate dall’alcol. Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati dei controlli sui bivacchi e su alcune persone che sono state allontanate dai portici in via Roma.