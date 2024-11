Ciclista e 60enne accorso in suo aiuto aggrediti da due pitbull sulla ciclabile

A Monteforte d’Alpone un ciclista 25 enne e un 60enne accorso in suo aiuto sono stati aggrediti da due pitbull sulla ciclabile.

Un ciclista e un uomo accorso in suo aiuto sono stati aggrediti da due pitbull liberi di scorazzare sulla pista ciclabile. E’ successo alle 13.30 di oggi, sabato 30 novembre, a Monteforte d’Alpone, in via della Conciliazione. I due pitbull che si aggiravano senza padrone sulla pista ciclabile hanno aggredito un 25enne ciclista e un 60enne del posto, i quali a seguito delle ferite riportate sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di San Bonifacio.

Allertati i carabinieri, sul posto giungevano tempestivamente due pattuglie, che individuavano i due pitbull poco distanti dal luogo dell’aggressione. A quel punto, uno dei militari, esperto cinofilo, lanciava alcune caramelle verso i cani, tanto da riuscire a calmarli e conquistare, così, la loro fiducia, per poi farli salire e rinchiudere sulle due auto di servizio.

Una volta messi in sicurezza i due cani, è stato richiesto l’intervento dei vigili cinofili dell’Ulss 9 di Verona che intervenivano sul posto prendendosi cura dei due pitbull. Dai successivi accertamenti si è rilevato che i due cani erano scappati da un’abitazione di Monteforte d’Alpone.