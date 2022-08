Ciclista travolto e ucciso a Rivoli Veronese, ecco chi era la vittima

Ciclista travolto e ucciso a Rivoli.

E’ un turista trentino di 71 anni la vittima del drammatico investimento avvenuto questa mattina, mercoledì, a Rivoli Veronese. Secondo la ricostruzione dell’incidente, l’uomo, residente a Brentonico, si trovava in sella alla sua e-bike, in compagnia di un amico, quando improvvisamente, mentre percorreva via Sabbioni, a Rivoli, in direzione Verona, è stato investito da un furgone.

Ciclista e furgone procedevano sulla strada rettilinea nello stesso senso di marcia, e pare che lo scontro tra i due mezzi sia avvenuto mentre il furgone, condotto da un artigiano del posto, stava tentando il sorpasso. Non si conoscono ancora, al momento, i motivi dell’investimento. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 di Verona, che però non hanno potuto fare nulla per il ciclista 71enne. L’autista del furgone è stato trasportato in stato di choc all’ospedale di Peschiera. Sul posto, per i rilievi, e per accertare eventuali responsabilità, la polizia stradale di Verona.