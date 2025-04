Chiusura stabilimento Borromini di Colognola, sottoscritto l’accordo

Chiusura Borromini di Colognola, sottoscritto l’accordo sindacale tra l’azienda, assistita da Confindustria Verona, e la Fiom Cgil.

E’ stato sottoscritto oggi l’accordo sindacale tra l’azienda Borromini Srl, assistita da Confindustria Verona, e la Fiom Cgil di Verona in riferimento alla cessazione delle attività dello stabilimento di Colognola ai Colli. L’accordo si realizza nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda per i 47 dipendenti in forza nello stabilimento veronese destinato alla chiusura.

In sede istituzionale erano stati realizzati diversi tavoli di crisi convocati dall’assessore regionale al lavoro. Nel corso degli incontri e delle interlocuzioni con le parti era stato definito uno schema di accordo. Lo schema prevedeva: l’impegno dell’azienda a favorire la reindustrializzazione, la messa a disposizione di un incentivo all’esodo, l’attivazione di un ammortizzatore sociale straordinario e l’impiego di percorsi di politica attiva del lavoro messi a disposizione dalla Regione del Veneto per favorire il ricollocamento dei lavoratori.

Sulla base di questo schema le parti hanno proseguito nelle trattative sottoscrivendo oggi un accordo che lo conferma definendone i dettagli. L’azienda, inoltre, si è impegnata a non procedere, nel corso della cassa integrazione, a licenziamenti unilaterali. Pertanto saranno consentite soltanto le fuoriuscite volontarie incentivate dei lavoratori. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri per attivare gli strumenti nazionali e regionali previsti dall’accordo