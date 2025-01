Chiesa di Verona in lutto per la scomparsa di don Rino Breoni

Verona, la scomparsa di don Rino Breoni.

La Chiesa di Verona è in lutto per la scomparsa di don Rino Breoni. Aveva 91 anni. E’ stato parroco di San Nicolò e abate di San Zeno, oltre ad essere conosciuto come insegnante in numerose scuole della città. Don Breoni è morto nella Casa del Clero di Negrar, dove per motivi di salute si trovava da qualche tempo.

Nato nell’ottobre del 1933 a Verona, è stato ordinato nel 1958. Negli anni è stato vicario parrocchiale Cattedrale, assistente spirituale Centro Religioso Universitario; Rettore San Pietro Incarnario, assistente della Comunità Studentesca. Fu poi parroco di San Nicolò all’Arena (1984-1999), San Zeno Maggiore (1999-2008), quindi amministratore parrocchiale di quest’ultima (2008-2009). Nel 2007 fu reso Cappellano di Sua Santità. Fu successivamente nominato Rettore San Lorenzo (2009-2019). Dal 2019, come detto, era residente presso Casa Sacerdoti di Negrar.