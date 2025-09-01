Chiara Tarantino non si sarà alla ripresa degli allenamenti a Verona dopo il caso Singapore.

Non ci sarà Chiara Tarantino domani al Centro Federale di nuoto “Alberto Castagnetti” di Verona, dove riprenderanno gli allenamenti con il tecnico Alberto Burlina. La 22enne barese, protagonista dell’ormai nota vicenda giudiziaria a Singapore, resta in attesa delle valutazioni della Federazione Italiana Nuoto.

La nuotatrice era stata fermata all’aeroporto della città asiatica con l’accusa di aver sottratto alcune boccette di oli essenziali dal duty free e di averle riposte nella borsa della compagna di squadra Benedetta Pilato. La Fin dovrà ora esaminare la relazione sull’accaduto prima di autorizzare la Tarantino a tornare in vasca.

Anche la Guardia di finanza, di cui l’atleta è tesserata come componente del gruppo sportivo, sta approfondendo la vicenda e valuterà eventuali provvedimenti disciplinari.