In attesa del Conclave, gli aneddoti dei cardinali a Roma: al veronese Zenari, per esempio, piacciono i carciofi alla romana.

Al cardinale veronese Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, piacciano i carciofi alla romana: a raccontarlo al Corriere della Sera è un “collega” di Zenari, il mantovano Anselmo Guido Pecorari, 79 anni. Il fatto è che aspettando il Conclave, al via il 7 maggio, i cardinali a Roma cercano di riempire il tempo tra le bellezze della città e anche, perché, no, gustandosi qualche prelibatezza del posto.

Ed è proprio una serata “gastronomica” quella che racconta il cardinal Pecorari al Corriere: “Io e il cardinale Zenari siamo stati al ristorante La Taverna, all’angolo tra via Candia e via Tunisi e ci siamo spazzolati degli ottimi carciofi alla romana che non vi dico. Un piatto che a lui lo fa impazzire, mica li trova i carciofi in Siria…”.